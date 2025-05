Marine Le Pen a Quarta repubblica: "Censurano chi è contro questa Ue"

"Noi non siamo stati considerati un partito estremista, al contrario dell’AfD di cui non condivido necessariamente tutte le idee politiche, ma considero che debbano far parte della vita democratica. Quello che è certo che c'è una tendenza a criminalizzare, vietare e censurare i partiti che sono in contrasto con le posizioni politiche dell’Unione europea". Così Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, commenta quanto sta accadendo in Europa in una intervista con Nicola Porro a Quarta Repubblica, che andrà in onda integralmente questa sera in prima serata su Rete 4.

"Non si può evidentemente escludere da questa tendenza - ha aggiunto - quello che è successo in Romania, e io mi rallegro della reazione del popolo rumeno che ha ripreso il controllo nel più bel modo possibile, mobilitandosi per le sue elezioni presidenziali". "Oggi il Rassemblement National è dato sopra il 35%, molto al di sopra degli altri partiti. Chiedo solo una cosa: che la democrazia sia rispettata, che il popolo francese sia ascoltato e vengano rispettate le sue scelte", ha concluso Le Pen.