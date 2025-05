Donald Trump e Papa Leone XIV sono dalla stessa parte

Come era prevedibile, la sinistra in cerca di guide e non più capace di capire il mondo ha cercato già in questi primi giorni di pontificato di appropriarsi di Leone XIV in funzione anti -Trump. È un’operazione patetica che tende a confondere i piani che appartengono alla politica con quelli propri della spiritualità: una distinzione a cui dovrà essere ricondotta ogni eventuale e probabile frizione fra i due americani più potenti del mondo.

Eppure, nonostante le differenze specifiche e naturali, di fatto un punto di convergenza forte fra il pontificato di Prevost e la presidenza Trump sembra già essersi realizzato. Basta leggere il discorso tenuto dal Papa ai cardinali dopo il Conclave per capire quale esso sia. Nel motivare le ragioni che lo hanno portato a richiamarsi nel nome a Leone XIII, il Papa della “dottrina sociale”, Prevost ha detto che «oggi la Chiesa è chiamata a rispondere a un’altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell’intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro».

Così come la Rerum Novarum mise al centro dell’azione ecclesiastica l’enorme massa degli sfruttati sul lavoro, indicando loro una via d’uscita che non fosse quella illusoria e falsa prospettata dal marxismo, così oggi la Chiesa deve prendere a cuore gli uomini isolati e quasi resi inessenziali dai processi economici e tecnologici in atto. È troppo dire che su questa attenzione posta all’ “uomo dimenticato” del nostro Occidente, che non è propriamente l’emarginato e immigrato del terzo mondo a cui guardava Francesco, Leone XIV e Trump parlano la stessa lingua? Entrambi mostrano di aver compreso la portata epocale dei cambiamenti in atto. Che distanza li separa da quanti, soprattutto a sinistra, si attardano a vivere in un mondo che non c’è più e ad usare categorie piantate saldamente nel tragico secolo, il Novecento, che ci siamo lasciati alle spalle!