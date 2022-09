Renato Brunetta in lacrime, mai visto prima: cosa lo fa crollare

05 settembre 2022 a

Renato Brunetta, ministro della Pubblica Amministrazione ed ex esponente di Forza Italia, si è lasciato andare alla commozione davanti alla platea del Forum Ambrosetti a Cernobbio. In particolare, si è commosso quando ha confermato il suo addio al Parlamento. Come ha spiegato lui stesso, infatti, tornerà a fare il professore nei prossimi mesi.

Il ministro - come riporta Francesco Bei su La Repubblica - ha iniziato il suo discorso al Forum riproponendo la metafora del soufflé. La stessa a cui era ricorso lo scorso anno, quando aveva detto che nel forno era in preparazione un piatto squisito, composto da quattro ingredienti: Draghi, soldi del Pnrr, credibilità in Europa, fine della pandemia. "Guai però ad aprire la porta del forno quando il soufflé sta cuocendo, perché si rischia che si sgonfi. E purtroppo qualcuno ha aperto la porta del forno facendo cadere il governo", ha detto Brunetta sul palco, mentre la platea applaudiva in maniera decisa.

L'ex azzurro, poi, ha detto che in ogni caso l'Italia ce la farà. Proprio ciò che aveva sostenuto il premier al Meeting di Rimini qualche giorno fa: "Ce la farà ma a una condizione, che continui a spirare lo spirito repubblicano che ha animato la nostra esperienza". Dopo queste parole, Brunetta si è fermato e si è commosso, mostrando a tutti i suoi occhi lucidi. A quel punto, la sala di imprenditori ha applaudito ancor più forte, facendogli vedere la propria vicinanza.