Non è l'Arena, Matteo Salvini corre sulle bollette: "Cosa dico al Pd"

11 settembre 2022 a

a

a

"Lei dice 'facciamo uno scostamento di bilancio', ma Giorgia Meloni che è al suo fianco ha un’idea diversa": Massimo Giletti si è rivolto così a Matteo Salvini, suo ospite nella prima puntata di stagione di Non è l'Arena su La7. "A parte che la Meloni è all’opposizione e non nella maggioranza e quindi può avere legittimamente i suoi dubbi - ha risposto il leader della Lega -. Letta, che è in maggioranza, non può averli. Non possiamo perdere altre settimane".

"Da veri mascalzoni": Sallusti smaschera Letta, gioco sporco sulle bollette

Di qui la sua richiesta: "L’appello che io faccio tramite La7 alla sinistra è: continuate a insultarmi sull’immigrazione, sulla legge Fornero, sulla Flat tax, ma domani mattina mettiamoci d'accordo per un decreto da 30 miliardi di euro per bloccare subito gli aumenti delle bollette di luce e gas. La Lega e i ministri della Lega ci sono. Come durante il Covid". Ma Giletti a quel punto gli ha chiesto: "Avevate Draghi e lo avete mandato via...". "Ma Draghi c’è ancora, è pagato per fare il presidente del Consiglio - ha proseguito il segretario del Carroccio - lo stanno facendo tutti i governi, perché in Italia no?".

Matteo Salvini a Non è l'Arena, il video

"Sotto la sua ala protettiva": Paolo Mieli, ecco la vera strategia della Meloni

"Sallusti oggi ha scritto che probabilmente la sinistra non vuole e lascia la patata bollente al governo che verrà...". "Sarebbe gravissimo - ha replicato il leader leghista - se veramente bloccano questo aiuto immediato per le famiglie e le imprese italiane per un calcolo politico, sarebbe da incoscienti, da nemici del popolo italiano. Non voglio pensare che sia così".