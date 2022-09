Re Carlo e Mattarella, "hanno parlato al telefono": cosa si sono detti

15 settembre 2022 a

Sergio Mattarella e re Carlo hanno avuto un "cordiale colloquio telefonico" questa mattina. Lo ha reso noto il Quirinale in un comunicato. Nel corso della conversazione, il presidente della Repubblica ha rinnovato le più sentite condoglianze sia da parte sua che da parte di tutto il Paese per la recente scomparsa della regina Elisabetta II, venuta a mancare la scorsa settimana all'età di 96 anni.

Il capo dello Stato, al telefono col sovrano, ha ricordato anche le visite di Sua Maestà in Italia e gli incontri personali. E non solo: avrebbe sottolineato pure l’amicizia dimostrata dalla regina nei confronti del nostro Paese negli anni del suo Regno. Infine Mattarella ha fatto a Carlo III i suoi migliori auguri per la nuova esperienza a capo della monarchia.

Dopo la morte della regina Elisabetta, comunque, Mattarella aveva già inviato un messaggio di cordoglio alla famiglia reale: "In occasione della scomparsa della Regina Elisabetta II giungano a Vostra Maestà, alla famiglia reale e a tutti i cittadini del Regno Unito le più sentite condoglianze della Repubblica Italiana e mie personali. Una figura di eccezionale rilievo entra nella storia. Se ne ricorderà l’autorevole saggezza e l’altissimo senso di responsabilità, espresso soprattutto nella generosità di spirito con la quale la Sovrana ha consacrato la sua lunga vita al servizio dei cittadini britannici e della più ampia famiglia del Commonwealth".