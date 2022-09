Donald Trump riempie Barack Obama di immigrati: cosa state vedendo

Carlo Nicolato 17 settembre 2022 a

a

a

Almeno 55mila "gotaways" al mese, dicono le stime dei funzionari di confine americani. Si parla cioè di 500mila immigrati illegali entrati dall'inizio dell'anno perlopiù dal Messico o via mare, più gli altri che non si presentano ai centri di accoglienza, non vengono fermati dalla polizia e non vengono rilevati dalle telecamere. Sono i figli della politica di Biden, quella dei «confini sicuri» e del «percorso verso la cittadinanza», come ha trionfalmente sottolineato solo qualche giorno fa la vicepresidente Kamala Harris. Di tutt' altro parere sono però i governatori degli Stati del Sud, specie quelli repubblicani, secondo i quali, come dimostrano i dati suddetti, i confini sono tutt' altro che sicuri e il «percorso verso la cittadinanza» è uno specchietto per le allodole che attira milioni di disperati illegali.

Non è responsabilità dei floridiani sovvenzionare gli stranieri che risiedono illegalmente nel nostro Stato, ha detto il governatore della Florida, Ron DeSantis, «non abbiamo approvato noi l'agenda di apertura delle frontiere di Biden». La soluzione, sostengono, è quindi quella di utilizzare leggi che già ci sono sulla equa distribuzione tra gli Stati degli immigrati e spedire buona parte di loro in quei "santuari" di rettitudine dove i Dem con i soldi predicano bene e razzolano male, fanno la morale agli altri ma non si assumono la responsabilità delle loro politiche. Il governatore DeSantis ha quindi stanziato per la bisogna 12 milioni di dollari e mercoledì scorso ha inviato i primi charter di illegali a Martha' s Vineyard nel Massachusetts, la Capalbio dei danarosi Dem statunitensi.



Donald Trump, il blitz dell'Fbi? "Quanti soldi ha guadagnato": cifre-choc

L'ISOLA DEI VIP Il governatore repubblicano era indeciso tra il Delaware, il privilegiato Stato del presidente Biden, e quell'isoletta non lontana da Boston dove ha casa Obama, una villa con sette camere da letto, otto bagni e piscina, pagata 12 milioni di dollari nel 2019. È il luogo di villeggiatura di alcune tra le star con simpatie dem più pagate d'America, come Spike Lee e David Letterman, e dove hanno passato sei estati su sette i Clinton durante i due mandati di Bill. Qui a Martha' s Vineyard sono dunque atterrati, e sono stati pure filmati, i due aerei colmi di migranti dalla Florida, secondo quello che il capo delle comunicazione del governatore, Taryn Fenske, ha definito «il programma di trasferimento per il trasporto di immigrati illegali verso gli "Stati santuario"». Santuari della sinistra, ma anche "Stati santuari" per definizione, come generalmente negli Usa vengono etichettate dalla stessa sinistra quelle comunità, che siano appunto Stati, città, contee o altro, che scoraggiano le forze dell'ordine locali dal denunciare gli immigrati illegali a meno che non siano coinvolti in crimini gravi.



L'ESEMPIO DEL TEXAS Gli Stati che si sono dichiarati tali sono per l'appunto il Massachusetts e il Delaware, ma anche California, il Colorado, Connecticut, Illinois, New Jersey, Nuovo Messico, New York, Oregon, Vermont e Washington, tutti rigorosamente governati dai Dem. I quali, dice Fenske, «avranno miglior cura di queste persone che hanno invitato nel nostro Paese incentivando l'immigrazione illegale attraverso il sostegno alle politiche di frontiera aperta dell'amministrazione Biden».

Macron spiato a letto da Trump: vita sessuale del galletto, rivelazioni pazzesche



Nei mesi scorsi era stato il governatore del Texas Greg Abbots a inviare gli immigrati, stavolta in autobus, in altri "santuari" come New York e Washington. «New York City è la destinazione ideale per queste persone» aveva scritto Abbots al sindaco Adams come lettera di accompagnamento, «che possono così ricevere i servizi cittadini e soggiornare negli alloggi di cui il sindaco Eric Adams si è vantato. Spero che Adams mantenga la sua promessa di accogliere tutti i migranti a braccia aperte» aveva aggiunto, «in modo che le nostre città di confine, invase e sovraccariche, possano trovare sollievo». Ma se New York, che comunque ha chiesto aiuto a Washington, è una grande città, Martha' s Vineyard è un'isola di 15 mila abitanti, anche se decisamente benestanti. Dove mettere gli immigrati? Probabilmente verranno trasferiti a Boston o altrove, sempre che l'illuminato progressista del posto sia d'accordo.