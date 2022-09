Sicilia, scoppia la rissa tra Francilia e De Luca. Volano insulti, caos sul palco

16 settembre 2022 a

a

a

Scoppia la rissa sul palco di Furci Siculo, in provincia di Messina, tra il sindaco Matteo Francilia e il candidato governatore della Sicilia Cateno De Luca, infiamma la campagna elettorale in Sicilia. L'episodio è accaduto il 14 settembre sera nella cittadina della fascia ionica messinese, nel corso del comizio di De Luca. Quando l'ex sindaco di Messina, ragionando sui possibili eletti alle Politiche, riporta Dire, chiama in causa la Lega, partito di Francilia che a sua volta è candidato alla Camera nel collegio Messina-Enna, è bagarre.

Francilia che sale sul palco e, dopo avere affermato che nessuna autorizzazione era stata richiesta per il comizio del leader di Sud chiama Nord, arriva a fronteggiarsi quasi fisicamente con De Luca che contesta quanto affermato poco prima dal sindaco di Messina. Dopo qualche minuto ritorna la calma: "Noi facciamo tutto in regola e in ogni Comune comunichiamo tutto via pec per quanto riguarda le nostre manifestazioni", chiosa De Luca.