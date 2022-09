È morto Amedeo Matacena: cosa è successo a Dubai

16 settembre 2022 a

Amedeo Matacena è morto a Dubai, dove si trovava in stato di latitanza. L'ex deputato di Forza Italia aveva compiuto ieri 15 settembre 59 anni. Secondo quanto si apprende, è deceduto in ambulanza nel pomeriggio mentre veniva trasportato in ospedale in seguito a un malore, probabilmente un infarto. La notizia è stata confermata all’Agi dal legale di fiducia dell’ex parlamentare, Marco Martino.

Di professione armatore, Matacena era stato condannato con sentenza definitiva a 3 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Matacena viveva negli Emirati Arabi da nove anni.

Il mese scorso aveva ottenuto, nell’ambito del procedimento “Breakfast”, la revoca di una ulteriore misura cautelare, nonché il dissequestro di tutti i beni.