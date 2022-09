"Italian Conservatism. Europe, Freedom, Identity": la convention dei conservatori fino al 2 ottobre a Roma

29 settembre 2022 a

Ora più che mai è l’ora dei conservatori. Una tre giorni di approfondimento, riflessione e proposte sui maggiori temi di attualità politica, dall’economia alla politica estera, dalla sfida delle identità a quella della libertà. È questo "I'Italian Conservatism. Europe, Freedom, Identity", la convention organizzata da "Fondazione Tatarella, Nazione Futura e The European Conservative", che si tiene da oggi a Roma, e prosegue domani per chiudersi domenica 2 ottobre, presso l’hotel Quirinale. Si tratta, sottolineano gli organizzatori, del "primo grande evento politico-culturale dopo la vittoria del centrodestra". Gli ospiti italiani dell’evento promosso dalla Fondazione Tatarella. Tra gli sopiti italiani di spicco ci saranno il co-presidente dell’Ecr Raffaele Fitto, Guido Crosetto; il direttore di Rai News 24 Paolo Petrecca e quello del Tg2 Gennaro Sangiuliano, il presidente del comitato scientifico della Fondazione An Giampaolo Rossi, l’ambasciatore Stefano Pontecorvo, l’ambasciatore Giulio Terzi di Sant’Agata, già Ministro degli Esteri; il critico d’arte Vittorio Sgarbi; i giornalisti Francesco Specchia, Daniele Capezzone e Mario Giordano. Tra gli ospiti stranieri figurano l’eurodeputato di Vox Jorge Buxadé; il direttore politico di Balázs Orbán; il presidente del Danube Institute e già consigliere della Thatcher, John O’Sullivan; il presidente del partito portoghese Chega. E molti altri per une vento di stampo internazionale.