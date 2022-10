Mezz'ora in più, alta tensione Urso-Annunziata: "Lo è? Me lo dice? Eh vabbè..."

09 ottobre 2022 a

a

a

Storie tese a Mezz'ora in più, il programma di Lucia Annunziata in onda su Rai 3, dove il primo ospite della puntata è Adolfo Urso, senatore dei Fratelli d'Italia e presidente del Copasir. Il punto è che l'Annunziata, in modo quasi provocatorio, continua a insistere, vuole sapere qualcosa sulla lista dei ministri, se non i nomi almeno se sia chiusa o no.

Urso da par suo le fa notare come sia impossibile parlare di ministri quando ancora Giorgia Meloni non ha ricevuto l'incarico da premier, ma all'Annunziata non basta. Se questa data viene osservata, il 25 ottobre (possibile insediamento del governo stando ai rumors, ndr), vuol dire che siamo quasi in definizione d'arrivo per la definizione del governo. Non si faranno all'ultimo minuto i ministri", attacca l'Annunziata.

"Questo è ovvio. Siamo una coalizione che si è presentata insieme agli elettori, con un programma comune e sottoscritto da tutti, con dei criteri per l'indicazione del candidato premier. Non siamo una coalizione improvvisata - ribatte Urso -. Siamo una coalizione che in questo paese agisce dal 1994 e che la Meloni ha difeso in ogni momento. Ci sono regole, priorità, programmi che vanno realizzati. Ma è chiaro a tutti che non potete chiedere alla Meloni di fare i nomi dei ministri quando ancora non ha avuto l'incarico", puntualizza.

E l'Annunziata non molla. "Nessuno se lo aspetta, stiamo solo parlando di date: se il 25 arriva il governo, vuol dire che siamo già molto in avanti con la lista dei ministri". Urso prova a ricordare come il precedente governo ci mise tre mesi a trovare la quadra e l'Annunziata lo interrompe ancora: "Mi conferma che la lista dei ministri è in stato avanzato? Lo è?". Un'ossessione. Urso replica ancora: "Io non ho alcuna conoscenza. Non ho chiesto alla Meloni la lista dei ministri". "Eh, vabbene. Non le credo", conclude un'Annunziata sempre più provocatrice.