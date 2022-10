Matteo Renzi, il pizzino su D'Alema: "Usciranno cose su di lui..."

13 ottobre 2022 a

Come iniziare al meglio la nuova legislatura se non mandando pizzini a destra e sinistra? Matteo Renzi è apparso scatenato nel corso di una presentazione dell’ultimo libro di Claudio Cerasa. Il Fatto Quotidiano ha raccolto alcune delle dichiarazioni più interessanti fatte dall’ex premier, a partire da quelle su un uomo che ormai non fa più parte della quotidianità politica: “Nei prossimi mesi usciranno delle cose su Massimo D’Alema che renderanno chiaro che si è coagulato a un certo punto attorno alla sua figura”.

Se al “nemico” Giuseppe Conte ha dedicato solo poche parole (“sta facendo la sua partita a sinistra dopo aver sperimentato ogni posizione”), è soprattutto a Enrico Letta che ha riservato una battuta delle sue: “Ha fatto un capolavoro. Nei prossimi anni il Pd non toccherà palla condannandosi all'irrilevanza. E fra un mese verrà superato nei sondaggi dai 5 Stelle. A quel punto faranno buon uso del bonus psicologico”. Per quanto riguarda il governo guidato da Giorgia Meloni, che tra l’altro sta nascendo tra parecchie difficoltà, Renzi ha sindacato che “nei prossimi mesi ci sarà da divertirsi”.

Il perché è presto spiegato: “Sarà uno spasso vedere da parte di Giorgia Meloni posizioni totalmente diverse rispetto alle posizioni che teneva dai banchi dell'opposizione: non saranno mai quello che hanno giurato di essere. Se come credo, Meloni sceglierà di interpretare anziché una destra sovranista come fatto fin qui, una destra conservatrice, ci sarà solo bisogno di una opposizione intelligente: laica, non aggressiva”.