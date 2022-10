L'aria che tira, Mario Monti e lo sfregio alla Lega: "Così è meno pericoloso"

14 ottobre 2022 a

Lorenzo Fontana è stato eletto presidente della Camera. “È certamente una figura divisiva, molto marcata”, ha commentato Mario Monti, ospite di Myrta Merlino a L’aria che tira, su La7. Il riferimento dell’ex premier è alle polemiche della sinistra sul leghista, dipinto come omofobo e pro-Putin. “Forse figure così sono più ‘pericolose’ nel governo che in funzione di presidenza delle Camere”, ha dichiarato Monti.

“A proposito di queste scelte - ha aggiunto - credo che debbano rifarsi alla volontà della premier in pectore Giorgia Meloni. L’osservazione stimolata dalla giornata di ieri (con Ignazio La Russa eletto presidente del Senato senza i voti di Forza Italia, ndr) è che sul caso Ronzulli c’è stato un notevole atto di leadership da parte della Meloni. Conosco la senatrice da quando era giovanissima parlamentare europea: è una persona che si è molto attivata e non ho giudizi da pronunciare. Risulta che le difficoltà della Meloni di fronte all’ipotesi Ronzulli ministra, come chiedevano Berlusconi e Salvini, derivasse proprio da un rapporto molto stretto dei due leader con la Ronzulli”.

“I suoi meriti curricolari - ha spiegato Monti - non sembravano tali da giustificare una nomina agli occhi della Meloni. È molto importante che così presto, addirittura prima dell’inizio del governo, ci sia una prova di leadership. La Meloni aveva detto qualche mese fa di ispirarsi a Margaret Thatcher e questa prova di leadership è molto alla Thatcher. È indispensabile che un presidente del Consiglio sia leader a quel tavolo”.