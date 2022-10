Meloni e Berlusconi, incontro in via della Scrofa: cosa si diranno

16 ottobre 2022 a

Incontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi domani 17 ottobre a Roma. Secondo quanto si apprende da fonti di Fratelli d'Italia e Forza Italia, oggi ci sono stati contatti telefonici tra i due leader che domani si vedranno di persona domani a via della Scrofa, nella sede di Fratelli d'Italia.

Dopo le tensioni seguite al biglietto del Cavaliere che definiva la leader di FdI "arrogante, supponente e offensiva" e il "vaffa" a La Russa, i due si incontreranno per un chiarimento e per ricomporre l'unità del centrodestra. Secondo alcune fonti dalle parti di via della Scrofa si tende a puntare su un centrodestra in formazione compatta al Quirinale.

Ma se anche così non fosse, e se altrettanto per ipotesi lo stallo permanesse, si aggravasse e Forza Italia dovesse dire no al governo Meloni, la premier in pectore non avrebbe timore di un mandato esplorativo e confiderebbe, anzi, in una positiva risposta della sua maggioranza al momento della fiducia.