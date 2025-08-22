Adriano Pappalardo, insulta Meloni: travolto dai fischi

Ogni occasione è buona per attaccare Giorgia Meloni. Soprattutto se ci si trova sopra un palco, dove in teoria ci si dovrebbe esibire in una prestazione canora di fronte a un pubblico accorso per ascoltare della buona musica. È il caso di Adriano Pappalardo, che al concerto organizzato dal comune di Fiumicino a Passoscuro lo scorso mercoledì si è lasciato andare a qualche commento indecoroso sul premier. L'artista ha insultato la leader di Fratelli d'Italia, sfoggiando gesti volgari in relazione al rapporto tra il presidente del Consiglio e Donald Trump. Una bella caduta di stile.

Il pubblico di Fiumicino, però, non ha gradito il comizio di Pappalardo. Il cantante è stato sommerso dai fischi, così si è trovato costretto a sfoderare una mezza marcia indietro. Come si legge in una nota diffusa dal comune laziale, l'artista ha chiesto scusa a tutti i presenti. Una toppa peggio del buco: "Mi sono lasciato influenzare da un tizio che prima di salire sul palco mi ha detto ‘qui siamo tutti di sinistra’. Poi, dopo gli insulti, mi sono scusato più volte”.

Il dietro front non ha convinto il popolo dei social: "Andava fermato. E’ ingaggiato per cantare, non per insultare", "Si è preso i suoi meritati fischi”, "Ha iniziato a fare una polemica di indirizzo politico totalmente fuori contesto. Parolacce e gesti sui genitali, ha ricevuto fischi e qualcuno è anche andato via. Inguardabile”, "ha inveito contro il governo e si è beccato diversi insulti dal pubblico”.

Dura reazione anche dal vice sindaco di Fiumicino Giovanna Onorati, che era presente al concerto: "Ha usato espressioni forti e colorite, rivolgendosi in maniera poco garbata nei confronti della presidente Meloni, in relazione ai suoi rapporti con Trump. Espressioni forti, accompagnate da una gestualità volgare che mi ha sconvolto, anche perché nella piazza c’erano famiglie e bambini”. Esternazioni che "al di là di tutto, – ha proseguito Onorati – c’entravano poco con la serata e infatti la piazza non è rimasta per nulla entusiasta, tutt’altro, non l’ha applaudito e si è dissociata”. A questo punto il cantante “che, come sappiamo tutti, è un’artista stravagante, si è reso comunque conto della situazione e si è scusato più volte per queste sue uscite volgari e fuori luogo”.

