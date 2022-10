Alessandro Cattaneo gelato: "Lei non sarà ministro, lo sapeva?"

18 ottobre 2022 a

"Lei non sarà ministro. Lo sapeva?". Gaia Tortora, conduttrice di Omnibus a La7, annuncia ad Alessandro Cattaneo la sua nomina, imminente, a capogruppo di Forza Italia alla Camera. Una investitura che però lo esclude automaticamente dal toto-ministri. La faccia dell'ex sindaco di Pavia è un misto di gioia e delusione, perché fino a poche ore prima (diciamo, fino al faccia a faccia tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni) il suo nome era inserito praticamente da tutti i retroscena tra i più probabili candidati azzurri alla guida di un dicastero.

"Volevo sapere da Cattaneo se le è arrivata posta", chiede la Tortora. Cattaneo ride, forse intuendo dove la giornalista sta andando a parare, o forse no. Poi, attento, la ascolta leggere la lettera inviata dal Cav ai parlamentari azzurri: "Per dare ancora più forza ai nostri gruppi, valorizzando le capacità e le risorse che abbiamo, la mia indicazione come nuovi capigruppo è per l’onorevole Alessandro Cattaneo alla Camera dei deputati e per la senatrice Licia Ronzulli al Senato".

"Lei non sarà ministro, lo sapeva?". Gaia Tortora gela Cattaneo





Dopo un attimo di smarrimento e stupore, con il sopracciglio alzato, Cattaneo si apre a un sorriso: "Non posso che ringraziare il presidente Berlusconi per questo grande attestato di fiducia, un ruolo appassionante che cercherò di portare avanti nel migliore dei modi. Adesso ci vedremo coni colleghi e andremo avanti a lavorare come sempre fatto". Qualcuno in studio non crede alla lettera: "E' uno scherzo" c'è chi sibila. Ma la Tortora, in evidente imbarazzo, conferma: "No no, ora mi faccio fare la schermata dell'agenzia di stampa". E Cattaneo, in qualche modo, lascia intendere che qualche voce, al riguardo, era arrivata anche a lui.