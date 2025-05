Inter, il sospetto di Fabio Capello: "Chi tira indietro la gamba"

In casa Inter, Inzaghi “ha recuperato terreno facendo turnover, ed è un grande risultato perché così facendo ha tutelato la condizione di chi aveva dato tutto nei 120 minuti col Barcellona , rilanciando allo stesso tempo le seconde linee. Eccola la forza dell’Inter: la rosa”. Conte invece “è arrivato lassù con il gruppo, che resta la sua arma per arrivare col naso davanti”. Gli uomini in più per questa volata finale possono essere Raspadori e Taremi . Il primo “è elettrico e si muove bene, ora che i ritmi si abbassano può incidere parecchio — ha aggiunto Capello — Nell’Inter ho visto buoni segnali da Taremi, anche se non mi ha ancora convinto del tutto. E allora dico: la convinzione del gruppo”.

Fabio Capello , a La Gazzetta dello Sport, ha spiegato che gestirebbe questa settimana di lavoro “cercando di recuperare energie, fisiche per entrambe, mentali per il Napoli. Conte dovrà essere bravo a cancellare il 2-2 col Genoa dalla testa dei suoi”.

Il rush finale di campionato tra Napoli e Inter è più vivo che fai. Specie con un Napoli fermato dal Genoa domenica (2-2 al Maradona) e con i nerazzurri a -1 a due giornate dalla fine. I partenopei se la vedranno contro il Parma al Tardini e poi in casa col Cagliari , i ragazzi di Inzaghi invece in casa con la Lazio e poi a Como .

In casa Inter il fatto Champions “peserà molto, ma l’Inter, almeno contro la Lazio, giocherà con la mente più libera rispetto al Napoli, e sa come gestirsi”. Il rischio semmai è un altro: "Con una finale di Champions da giocare, è fisiologico ad esempio che qualcuno rischi di tirare indietro la gamba per evitare infortuni".

La pressione può essere invece nemica del Napoli: “Si tratta di una piazza che si esalta tantissimo sull’onda del successo ma che può anche deprimersi in caso di passi falsi — ha detto l’ex allenatore e oggi opinionista di Sky Sport — All’Inter, specie in questi anni, l’ambiente si è strutturato attorno all’abitudine all’alta pressione. Penso che Inzaghi possa maneggiare il contesto con più facilità”. Nonostante tutti, però, ‘Don Fabio’ pensa che alla fine nella lotta Scudetto possa trionfare il Napoli: “Ha sbagliato un colpo, sì, ma sono convinto che non ne sbaglierà più".