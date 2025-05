Inter-delirio, "guardate l'alluce di Acerbi"

Per la tifoseria dell’Inter è ormai considerato alla stessa stregua di Massimo Meridio, l’eroe del Gladiatore di Ridley Scott interpretato da un Russell Crowe all’apice del suo fascino. Lui, rispetto all’attore, ha un volto decisamente meno cinematografico, ma dopo lo storico 4-3 con il Barcellona è diventato bellissimo. Stiamo parlando, ovviamente, di Francesco Acerbi, lottatore indomito che è volato fino in area di rigore avversaria per segnare il gol del momentaneo 3-3 che ha fatto da defibrillatore ad una squadra in arresto cardiaco e pronta a morire. E che invece, grazie al suo intervento, oggi è in finale di Champions League.

Grazie, soprattutto, alla sua nota scaramanzia? Nello spogliatoio è conosciuto da tutti per essere l’uomo dei gesti portafortuna, dei rituali imprescindibili. Ultimo di questi, l’utilizzo dei medesimi scarpini con cui ha riscritto la storia del calcio europeo solo pochi giorni prima dell’ultima partita di campionato contro il Torino. E vinta, peraltro, 2-0 in scioltezza.

La particolarità è questi scarpini, alla vista, sono rabberciati e quasi inutilizzabili, pieni di graffi, sporcature e pure qualche piccolo buco. Uno vistoso è all’altezza dell’alluce.