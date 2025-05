La Volta Buona, il mancamento di Caterina Balivo: "Sto per svenire"

Un collegamento a sorpresa che ha lasciato Caterina Balivo di stucco. È accaduto durante La Volta Buona in onda su Rai 1. Qui la conduttrice ha avuto modo di dedicarsi a una lunga chiacchierata con Iva Zanicchi. Proprio durante questa, gli autori le hanno interrotte comunicando alla conduttrice che in collegamento c’era niente di meno del deejay internazionale Bob Sinclar: "Scusa Iva se ti interrompo, però mi dicono che c’è in collegamento Bob Sinclar…Ma è tutto vero? È tutto vero!", ha chiesto sbalordita la Balivo prima di averne la prova.

Ecco infatti Sinclar che si è collegato ed è apparso. Il deejay ha salutato tutti i presenti in studio. Inutile dire che la conduttrice non è riuscita a trattenere l’emozione, soprattutto perché ha tenuto a dire di essere sempre stata una sua grande fan: "Ma adesso che ti vedo devo dire che sto per svenire…Ma Bob Sinclar benvenuto…". E ancora, elogiando l'ospite: "Lui è super…E’ carino, è educato, è bravissimo, fa ballare tutte…Si arrabbia se gli altri non ballano o se hanno il telefonino…Bon Sinclar sei il mio mito…". Tanti gli applausi in studio ai quali si è aggiunto quello della Zanicchi.