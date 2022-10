Berlusconi e Nordio, il faccia a faccia: cosa si sono detti

19 ottobre 2022 a

Questa mattina c'è stato un incontro tra il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi e l'ex magistrato Carlo Nordio, che Giorgia Meloni vorrebbe come ministro della Giustizia. Sul tavolo il tema della giustizia, appunto. In giornata è possibile che ci siano nuovi contatti tra i due, sempre secondo quanto apprende l'Agi. Nordio ha spiegato all'ex premier come intenderebbe riformare la giustizia.

Nelle ore scorse il presidente dei senatori di FdI, Luca Ciriani, ai microfoni di Radio anch'io su Rai Radio1 ha detto che "Nordio è stato un ottimo magistrato, è una persona stimata trasversalmente e, secondo me, sarebbe un ottimo ministro della Giustizia. Ha posizioni peraltro molto vicine alla storia anche culturale di Forza Italia (Berlusconi vuole però Elisabetta Casellati) in termini di garantismo. Quindi, credo che sarebbe un ottimo ministro della giustizia".

E ancora: "La sintesi la farà Giorgia Meloni come sempre, scegliendo la persona più adatta senza guardare all'appartenenza politica. Perché, come ha detto, serve un governo forte e autorevole. Io credo che Nordio in un governo forte e autorevole ci starebbe benissimo", ha aggiunto.