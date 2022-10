Anna Ascani, insulti a Meloni 1 secondo dopo la lista dei ministri

21 ottobre 2022 a

a

a

Anna Ascani contesta la lista dei ministri del centrodestra. "Giorgia Meloni - cinguetta su Twitter - aveva promesso un governo 'di alto profilo'. Mi pare evidente che le trattative di questi giorni hanno prodotto tutt'altro. Una maggioranza che sta insieme con la colla dà vita a un governicchio. Siamo ancora più pronti a fare un'opposizione seria e intransigente". Peccato però che la vicepresidente della Camera per il Partito democratico sia stata subito criticata.

Nicola Fratoianni, la vergogna dell'ultras anti-Nato: il Pd? Muto...

Ed ecco la sfilza di commenti: "È capace ad usare un PC? L'aiuto. Lo attivi e dopo aver preso la lista dei Ministri consulti i loro curriculum vitae. Digiti il cognome su Google e a video apparirà la storia del personaggio. Lo legga e vedrà che ciò che ha scritto è una supercazzola. Piuttosto faccia gli auguri", scrive un utente mentre un altro gli fa eco: "Vuoi mettere Di Maio, Toninelli, Lamorgese e tutta la compagnia che hai sostenuto votando decine di volte la fiducia?".

"Ignorante, ti faccio un disegnino?". Anna Ascani lo umilia, il no-vax impazzisce: Myrta Merlino nel panico | Video

Eppure la dem è in buona compagnia. Oltre a lei a promettere "opposizione dura e rigorosa" è Elly Schlein. La numero due della Regione Emilia-Romagna, parla di frazioni all'interno del centrodestra dove "si sono divisi sulla collocazione internazionale dell'Italia con gravissime affermazioni di Berlusconi che dimostrano il rischio che questo Governo italiano diventi il grimaldello per minare la compattezza dell'Unione europea nella ferma condanna dell'aggressione criminale di Putin". Invece "li vediamo unirsi solo sul fronte della compressione dei diritti. Si sta parlando sopprimere il ministero alle Pari opportunità, così come abbiamo visto Gasparri presentare una proposta di legge che mina il diritto all'aborto".