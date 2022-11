Salvini umilia Letta: "Difendi i rave? Indietro non si torna"

01 novembre 2022 a

"Un Pd ormai in confusione totale difende illegalità e rave party abusivi, chiedendo al governo di cambiare idea". Matteo Salvini sbeffeggia Enrico Letta su Twitter. Il segretario dem, infatti, dopo la stretta sulle feste illegali decisa dal governo di Meloni, ha chiesto espressamente un passo indietro: "Il governo ritiri il primo comma dell'art. 434bis di riforma del Codice Penale".

Secondo Letta, "è un gravissimo errore. I rave non c'entrano nulla con una norma simile. È la libertà dei cittadini che così viene messa in discussione". Irremovibile il leader della Lega che, rispondendo a questa richiesta, ha scritto con tono perentorio: "No! Indietro non si torna, le leggi finalmente si rispettano".

Nel primo Consiglio dei ministri del nuovo esecutivo, che si è tenuto ieri, i membri del governo hanno deciso di mostrare fin da subito il pugno duro sui rave party, senza tentennamenti. Nel decreto che ne è venuto fuori, infatti, sono previsti fino a 6 anni di carcere e multe salate per chi organizza eventi del genere. Si è arrivati a questo punto dopo lo sgombero di un rave in un capannone a Modena, dove ragazzi erano giunti da ogni parte d'Europa per ballare e festeggiare il giorno di Halloween.