Letizia Moratti, "lista in fase avanzata": chi spiffera tutto

Scegliendo di dimettersi dalla giunta di Regione Lombardia, Letizia Moratti ha sollevato un polverone politico. Nel centrodestra c’è malumore per il suo addio, mentre nel centrosinistra si interrogano sulla possibilità di cogliere la palla al balzo e di puntare su di lei come candidata in Lombardia. A Tagadà, la trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella, si è parlato molto della decisione della Moratti.

“Se l’ho sentita? Sì, questa mattina - ha svelato Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano - la sua scelta è stata sofferta. Lei avrebbe desiderato di essere candidata del centrodestra. La sua lista è ormai in fase avanzata di realizzazione, ci sono 12 punti programmatici, nomi di persone che lavorano sul territorio. C’è una squadra pronta ad appoggiare la candidatura di Letizia Moratti”. A riguardo si è espresso anche Carlo Calenda, che ha aperto a un possibile appoggio del terzo polo: “Noi pensiamo che la Moratti sia il profilo di una persona di qualità, ha raddrizzato la sanità in Lombardia che era un disastro e sulle vaccinazioni ha fatto un buon lavoro”.

C’è un “però”, che Calenda ha palesato nella seguente maniera: “Bisogna costruire delle alleanze, sapendo che c’è un paletto per noi invalicabile che è quello del M5s. Mi pare che il Pd non abbia un’esclusione sulla Moratti, vediamo cosa succede nel complesso della partita delle amministrative. Il Pd deve capire se guardare a noi o a M5s, questo è il punto”.