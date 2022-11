Lombardia, la sinistra sceglie Majorino: Fontana gode, ecco perché

17 novembre 2022 a

La sinistra ha scelto: Pierfrancesco Majorino sfiderà Attilio Fontana alle Regionali in Lombardia. "È stato deciso di coinvolgere nella costruzione del programma alcune eminenti personalità della società civile e progressista lombarda, e di chiedere all’Europarlamentare Pierfrancesco Majorino di guidare il lavoro della coalizione, candidandosi a Presidente di Regione Lombardia". Lo comunica una nota del centrosinistra al termine del tavolo di confronto che si è tenuto oggi. "Le forze politiche e civiche di centrosinistra, ambientaliste e liberal-democratiche che in questi mesi hanno lavorato alla costruzione della coalizione per l’alternativa alla Giunta Fontana - si spiega nella nota - si sono riunite completando il lavoro sulle priorità programmatiche condivise e che verranno offerte quale contributo alla stesura del programma del candidato Presidente".

E Majorino ha ottenuto anche il sostegno di +Europa di Emma Bonino: "Abbiamo espresso l’appoggio al candidato indicato dal Pd, Majorino. E abbiamo ribadito che la nostra partecipazione è riferita a una coalizione che, come oggi, non comprende il M5S", fa sapere +Europa che questa sera ha partecipato al tavolo dei partiti della coalizione di centrosinistra per sciogliere il nodo delle prossime elezioni regionali lombarde. Insomma a quanto pare l'ipotesi di vedere la sinistra unita con Letizia Moratti pare sia tramontata. Fontana si prepare già per il bis...