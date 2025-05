Affari Tuoi, dopo il trionfo di Angelo volano insulti: "Ingordigia"

La partita ha continuato a oscillare tra momenti di speranza e batoste. Angelo ha eliminato i “torcinelli” (pacco umoristico) e poi 1 euro, ricevendo un’offerta di 44.000 euro, che ha rifiutato, deciso a puntare al massimo. Con il pacco numero 9 (Liguria) ha eliminato 10 euro, mantenendo in gioco tre pacchi rossi (con premi significativi) e il pacco di “Gennarino”. Dopo aver rifiutato un’offerta di 60.000 euro, Angelo ha aperto il pacco numero 6 (Sicilia) con 20.000 euro e il pacco numero 7 (Veneto) con “Gennarino”. A questo punto, con solo due pacchi rossi rimasti (100.000 e 300.000 euro), il Dottore ha offerto 200.000 euro, che Angelo ha accettato. La decisione si è rivelata amara: nel suo pacco numero 8 c’erano 300.000 euro, il premio massimo.

Nonostante la vincita di 200.000 euro, una somma ragguardevole, il rimpianto per i 300.000 euro persi ha segnato il finale della partita. Stefano De Martino ha commentato con il suo solito tono empatico, mentre il pubblico in studio, commosso, ha dimostrato grande affetto per Angelo. Ma nonostante l’empatia mostrata in studio, su X le reazioni non sono state altrettanto clementi. Alcuni utenti hanno criticato la scelta di Angelo di accettare l’offerta di 200.000 euro, ritenendola troppo prudente. Commenti come “Ha sbagliato ad accettare, aveva ancora i 300.000 in gioco!” e “L’ingordigia non paga, ma nemmeno la paura di rischiare” riflettono la frustrazione di parte del pubblico per la decisione di Angelo di non proseguire. Altri hanno puntato il dito contro la strategia del gioco, con frasi come “Il Dottore lo ha fregato, offre alto quando sa che hai il pacco grosso!”. E ancora: “Se dici che senti i 300.000, perché accetti 200.000? Poteva cambiare tutto!”. Tuttavia, c’è stato anche chi ha difeso Angelo, sottolineando la difficoltà di una decisione sotto pressione: “200.000 euro sono una cifra enorme, facile parlare da casa!”. Una vera e propria rissa che si è scatenata su X dopo la grande vittoria di Angelo.