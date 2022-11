Stasera Italia, sconcertante Alessia Morani: gode per le disgrazie italiane

Claudio Brigliadori 20 novembre 2022 a

a

a

A pensar male si fa peccato, ripeteva Giulio Andreotti, ma spesso ci si azzecca. Vuoi vedere allora che Alessia Morani, ex deputata del Pd, sottolineando come in cassa non ci sia un euro sotto sotto non sia anche solo un po' soddisfatta? L'obiettivo è mettere in pessima luce Giorgia Meloni e il centrodestra, e chissenefrega degli italiani, addirittura chissenefrega di una verità politica incontrovertibile. Il governo in cassa ha poco o nulla, 30 miliardi di cui 21 serviranno per le bollette e il resto sarà giusto qualche misura tappa-buchi. Non c'è spazio per voli pindarici in manovra. Qualcuno dà la colpa al governo Draghi (sostenuto fino all'ultimo dal Pd della Morani, peraltro), i più tirano in ballo il destino cinico e baro che dopo 2 anni di pandemia ci ha rifilato pure una guerra simil-mondiale.

Una cosa è certa: la Meloni, con questo disastro, c'entra nulla e ora come suol dirsi deve fare le nozze coi fichi secchi. E la Morani? Ospite della Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, quasi quasi esulta: «Siamo in mezzo alla più grande crisi energetica degli ultimi 50 anni e l'inflazione è al 12%. Quello che viene stanziato per le bollette è 21 miliardi, meno di un terzo di quanto ha già stanziato Draghi quest' anno. Più che una manovra economica è un decretino, se vogliamo dirla tutta hanno replicato le misure di Draghi però più piccoline. Non c'è nulla sui salari, le persone oggi devono scegliere se pagare le bollette o fare la spesa. Sono sparite dai radar tutte le promesse elettorali...».

"Deficienti. Questo personaggio...". soldi, Vittorio Sgarbi distrugge Luigi Di Maio

E quelle rimaste, aggiunge sprezzante, «le faranno con i soldi del Monòpoli, mi pare non ci siano nemmeno le risorse per la rivalutazione degli assegni di 16 milioni di pensionati...». Falso, ovviamente, ma nel magico mondo del tanto peggio tanto meglio è dato trascurabile.