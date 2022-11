Soumahoro "si autosospende": dopo le lacrime, la decisione

24 novembre 2022 a

Aboubakar Soumahoro si è autosospeso dal gruppo parlamentare Alleanza Verdi-SI. Lo si legge in una nota dell'Alleanza stessa: "Abbiamo incontrato Soumahoro per discutere ed approfondire le vicende che da giorni sono al centro della cronaca. Lo abbiamo trovato sereno e determinato". E ancora: "Soumahoro ci ha esposto il suo punto di vista e ha annunciato l'intenzione di rispondere punto su punto e nel merito alle contestazioni giornalistiche ribadendo la sua assoluta estraneità alle vicende. Naturalmente sarà lui a farlo, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni". Insomma, dopo il video in lacrime... l'autosospensione.

Di qui la decisione di autosospendersi: "Perché questo avvenga con la massima libertà Aboubakar Soumahoro ci ha comunicato la decisione di autosospendersi dal gruppo parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra". La nota è stata firmata da Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato AVS, da Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana e deputato AVS, e da Luana Zanella, presidente del gruppo parlamentare AVS.

Questa mattina si era espresso sull'argomento Angelo Bonelli: "Sono turbato dalle notizie, e ringrazio l'autorità giudiziaria che evidenzia fatti che però vanno verificati - ha detto nello studio di Coffee Break su La7 -. C'è poi una questione politica che deve essere chiarita, con lui. Dobbiamo assumere la migliore posizione possibile, prima di tutto per lui stesso, per mettersi nella condizione di rispondere, soprattutto ai giornalisti". Infine, le parole che preannunciavano quanto poi è successo: "Ritengo fondamentale che ci sia un chiarimento, quello che sta accadendo è molto grave, dopodiché decideremo il da farsi, insieme a lui".