Priscilla, la regina dell'hard vuole fare fuori Letizia Moratti: clamoroso

La celebre pornostar Priscilla Salerno, vero nome Fortunata Ciaco, è la nuova candidata presidente alle elezioni regionali della Lombardia. Letizia Moratti, il presidente Attilio Fontana e Pierfrancesco Majorino dovranno fare i conti con la rivale verace attrice hard, la quale sembrerebbe avere già le idee molto chiare. «Io sono cattolica e mi sento socialista a tutti gli effetti», ha dichiarato orgogliosa ai microfoni del programma Iceberg condotto da Sabrina Negri su Telelombardia.

La donna correrà con il partito socialista, e a spiegarne i motivi di questa scelta è stata proprio lei stessa «Psi è un partito che non ha pregiudizi, dà meriti a chi deve averne». La donna, classe 1980, laureata in design in Spagna insieme al marito, ha affermato durante il programma di aver ponderato a lungo la sua scelta. Una scelta che a molti potrà sembrare paradossale. «Sono ormai sei mesi che l'avevamo deciso con il nuovo Psi e adesso ufficializziamo la candidatura». La pornostar originaria di Salerno ne è davvero convinta, tanto da credere che perfino «Bettino Craxi sarebbe fiero di me. Non è una provocazione, sono in politica da sei anni, nel sociale combatto per i diritti delle donne. Voglio una legge che permetta alle donne di essere tutelate veramente».

Ma chi è Priscilla Salerno? Fortunata Ciaco fa la spola tra Milano e Verona e conosce per sua stessa ammissione «benissimo tutte le dinamiche di Milano e della Lombardia», ma prima di appassionarsi di politica la donna ha fatto la pornostar/imprenditrice. Seguitissima sui social con i suoi 370.000 mila follower, oltre a recitare nei film si esibisce dal vivo in diversi locali i giro per l'Italia.

Lo scorso 23 marzo 2021 il suo volto era apparso durante lo scherzo delle Iene in onda su Mediaset in cui il malcapitato era il famoso attore Raul Bova. Ma adesso è tutto vero e lo ha detto a gran voce l'ex senatore Lucio Barani: «Abbiamo chiesto a Fortunata Ciaco, detta Priscilla, nostra iscritta, responsabile dipartimento infanzia donna, violenza sulle donne della nostra segreteria, di volersi impegnare politicamente per la Regione Lombardia per riportare a essere il locomotore economico-sociale-politico dell'Italia e dell'Europa come lo era ai tempi dei Socialisti di Bettino Craxi e di De Michelis. Con lo slogan "meriti e bisogni". Siamo stanchi dei Fontana, dei Moratti, una famiglia che ha più longevità della regina Elisabetta. Priscilla for President».

E di Moratti è stanca anche Priscilla, la quale afferma che «mi piacerebbe molto confrontarmi con Letizia perché sicuramente imparerei qualcosa in più. Io ho delle idee concrete, ho delle proposte serie perla Lombardia. Intanto sono un'imprenditrice prima di ogni cosa, poi che ho scelto un lavoro particolare. Solo in Italia questo lavoro è particolare, in America una panettiera è uguale a un'attrice hard basta che paga le tasse». Chissà se a pensarlo allo stesso modo sono tutte le altre donne.