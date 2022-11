Ghisleri, "prima volta che succede": il sondaggio che allarma la Meloni

26 novembre 2022 a

Alessandra Ghisleri lo aveva previsto: con il passare delle settimane una flessione nel consenso del governo presieduto da Giorgia Meloni doveva necessariamente arrivare. È un fatto fisiologico, legato in questo caso all’esposizione della manovra finanziaria: la direttrice di Euromedia Research restituisce un’opinione pubblica divisa a metà tra chi promuove la legge di bilancio (40,4%) e chi invece la boccia (41,2%).

Ovviamente il consenso tra gli elettori del centrodestra è quasi totale (86,8%) e si nota anche un atteggiamento “distensivo” nei confronti del governo da parte dei sostenitori del terzo polo, in particolare per quanto riguarda la riduzione dell’Iva per i prodotti dell’infanzia. “Non si può dire - ha scritto la Ghisleri su La Stampa - che non ci sia stato un impatto sul consenso di Giorgia Meloni e del suo partito, Fratelli d'Italia. Piccolo ma significativo con qualche conseguenza sull'indice di fiducia del presidente del Consiglio, che pur restando al di sopra della soglia del 40%, cede qualche punto percentuale passando dal 43,6% al 40,6%: una differenza di oltre due punti percentuali (-3,2%) nell'arco di una settimana”.

Inoltre per la prima settimana nella rilevazione della Ghisleri il partito della Meloni non avanza nelle intenzioni di voto, ma si arresta al 28,3% (-0,2). Chi guadagna nel centrodestra è Forza Italia, che con il suo distinguo critico sulla manovra ha guadagnato uno 0,6 ed è salito al 7% contro il 9,5% della Lega (-0,7). “Per il resto non si registrano importanti variazioni - ha segnalato la Ghisleri - tuttavia si conferma il solito testa a testa, nel centrosinistra, tra il Partito Democratico (17,2%) e il Movimento 5 Stelle (16,8%)”.