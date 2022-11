Sondaggio Pagnoncelli, il centrodestra seppellisce la sinistra: numeri choc

27 novembre 2022 a

I risultati contenuti nel sondaggio realizzato da Nando Pagnoncelli (Ipsos) per il Corriere della Sera parlano in modo molto diverso rispetto a quelli rilevati da Alessandra Ghisleri per La Stampa. Secondo Pagnoncelli, il consenso per il partito della premier Giorgia Meloni è ancora in crescita e si attesta al 31,4%, mentre il M5s scavalca il Pd e il Terzo Polo raggiunge Forza Italia. Quasi un italiano su due - il 49% - esprime un giudizio positivo sulla presidente del Consiglio e il 46% sul governo. Rispetto al mese scorso, l’indice di gradimento (rapporto tra positivi e negativi escludendo coloro che non esprimono un giudizio) sale di quattro punti sia per l’esecutivo (da 51 a 55) sia per il premier (da 54 a 58). Insomma, tutto l'opposto della fotografia di Ghisleri.

"Chi rema contro la Meloni": il report di Pagnoncelli è uno choc per il governo

Anche i consensi per i partiti mostrano variazioni di rilievo, soprattutto rispetto al risultato elettorale di due mesi fa. FdI consolida il primato raggiungendo il 31,4% delle intenzioni di voto, in aumento di 1,6% rispetto ad ottobre e di ben 5,4% rispetto alle politiche. Al secondo posto c'è il M5s, che con il 17,5% (+1,5%) supera il Pd che scende al 17,2% (-1,6%). A seguire, la Lega che perde ulteriormente terreno (-0,7%) attestandosi al 7,3% e Forza Italia, che invece è in ripresa (+0,7%) e si colloca allo stesso livello di Azione-Italia Viva (6,8%). Il sondaggio rivela poi un trend positivo (+0,5%) dell'Alleanza Verdi-Sinistra più reti civiche che fa registrare il 4,2%. Nel complesso il centrodestra raggiunge il 46,7% dei consensi, guadagnando terreno (+5,5%) sul centrosinistra (23,5%), in ulteriore calo rispetto al risultato delle elezioni del 25 settembre.