Meloni, Lagarde: "Le auguro un grande successo", sinistra a pezzi

La narrativa della sinistra su Giorgia Meloni brutta, cattiva anti-europea è crollata in men che non si dica. Adesso a spendere parole importanti per la presidente del Consiglio è Christine Lagarde. “È molto adeguato e puntuale il fatto che l’Italia abbia per la prima volta un primo ministro donna”, ha dichiarato la presidente della Banca centrale europea in audizione alla commissione per gli Affari economici e monetari del Parlamento europeo.

“Le auguro il successo nel guidare l’economia italiana - ha aggiunto la Lagarde - perché credo che sia nell’interesse di tutti gli europei e di tutti gli italiani. Non commenterò la situazione politica, non lo faccio mai per nessun Paese e non lo farò ora per l’Italia. Due cose per me sono molto importanti. Una è che sono stati fatti progressi significativi, soprattutto negli ultimi due anni, in termini di riforme strutturali e di miglioramento della produttività dell’economia italiana. E queste misure strutturali resteranno nel lungo periodo che sarà necessario per dimostrare la loro efficienza per l’economia”.

La seconda cosa rilevante per la Lagarde è che l’economia italiana “è la maggior beneficiaria dei fondi del piano di ripresa e resilienza e questo in considerazione del Pnrr che include un numero di cambiamenti, riforme e misure che devono avvenire. La nostra speranza, da un punto di vista di politica monetaria, è che queste misure avvengano in modo da aiutare l'economia italiana a superare le difficoltà iniziate con la pandemia di Covid. Penso sia una grande opportunità - ha chiosato la Lagarde - per dimostrare che, dal punto di vista di bilancio e strutturale, c'è una grande determinazione a spingere l'Italia a portare avanti il miglioramento della situazione economica”.