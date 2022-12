Meloni, la profezia: "Quando passerà Capo Horn...", cosa accadrà

10 dicembre 2022 a

Giorgia Meloni è a un bivio. "Cosa c'è dopo capo Horn? La Finanziaria e il Pnrr sono gli scogli sulla rotta del governo, che deve evitare l'esercizio provvisorio e centrare gli obiettivi del Piano. Poi si entrerà in mare aperto. Solo allora si inizieranno a capire le sorti di un sistema politico che vive un processo di destrutturazione figlio del risultato elettorale", scrive Francesco Verderami in un retroscena su Il Corriere della Sera. La vittoria di Fratelli d'Italia alle urne, "sta producendo scissioni nel Carroccio e situazioni da separati in casa tra gli azzurri".

E se "il quadro politico sembrerebbe offrire a Meloni una posizione dominante nel sistema", "la navigazione del suo governo non dipenderà dagli assetti in Parlamento e dagli equilibri di partito. Quando avrà doppiato capo Horn il 31 dicembre - ponendo al riparo la legge di Stabilità - finirà lo scudo della 'fase di emergenza' che per certi versi ha tutelato l'operato del suo gabinetto, costretto a varare la manovra in tempi strettissimi. Con l'inizio del prossimo anno, invece, la premier dovrà iniziare a dispiegare il suo progetto per il Paese. Sarà quello il momento della 'verifica'".

La verifica per Meloni, infatti, come spiega a Verderami un big di FdI, "sarà Bruxelles", quando "dovrà trattare la rimodulazione del Pnrr con l'Europa'. Ecco il bivio. L'esito della mediazione inciderà sulla spinta propulsiva del governo e stabilirà anche l'orizzonte della legislatura". Fonti di governo "assicurano che gli obiettivi fissati per il 31 dicembre 'verranno completati'". "Ma il traguardo non è ovviamente solo quello di fine anno". Cosa succederà dopo Capo Horn? Il sistema sarà "capace di 'mettere a terra' le risorse da investire negli anni successivi?. I "nodi tecnici", conclude Verderami, "potrebbero ingarbugliare la strategia di Meloni o potrebbero agevolarla, risolvendo i problemi di maggioranza".