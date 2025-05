Affari Tuoi, chi è davvero Ilaria: "Veterana dello show", la scoperta

Nonostante un inizio partita scoppiettante, in molti sono sicuri che sarà difficile replicare la partita di Angelo . Il concorrente della puntata precedente è riuscito nell'impresa di portarsi a casa ben 200mila euro. Un vero capolavoro. Originario di Campolieto, in provincia di Campobasso, l'agricoltore è stato protagonista di una partita incredibile, accettando l'offerta del Dottore da 200mila euro.

Occhi puntati sulla puntata di martedì 20 maggio di Affari Tuoi, dopo il clamoroso colpaccio del concorrente precedente. Questa volta a giocare nella trasmissione condotta da Stefano De Martino e in onda su Rai 1 è Ilaria. La ragazza è la concorrente della Lombardia. La pacchista viene da Taino, provincia di Varese, ed è una veterana dello show. Il motivo? Ha preso parte alla trasmissione per ben 28 puntate. Da quelle che sono le prime informazioni Ilaria è prossima a terminare i suoi studi in Giurisprudenza e al suo fianco ha la sorella Federica, insegnante. La sorte le ha assegnato il pacco numero 9.

"Da casa, ci prendo tutte le sere. Il mio hobby è guardare Affari Tuoi e chi parla sono guai, non deve parlare nessuno. Ecco perché mia figlia ha mandato la domanda per me, è per questo motivo che sono qua", aveva detto prima di giocare.