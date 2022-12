Eva Kaili alla corte del Qatar: la foto che rivela tutto

11 dicembre 2022 a

a

a

Spuntano le foto degli incontri tra l'ormai ex vicepresidente del parlamento Ue Eva Kaili e gli emiri qatarioti. Meno di un mese fa la socialista greca parlava così: «I Mondiali in Qatar sono la prova di come la diplomazia dello sport possa ottenere una storica trasformazione in un Paese, con riforme che ispirano il mondo arabo. Non abbiamo il diritto morale di dare lezioni per andare a caccia dell'attenzione dei media». I media ora si sono concentrati su presunte mazzette da capogiro.