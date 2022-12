Vittorio Feltri, che ingrate le donne di Berlusconi: con chi ce l'ha

Vittorio Feltri 12 dicembre 2022 a

I signori (si fa per dire) della politica italiana ormai cambiano più spesso partito che mutande, e la cosa un po' ci inquieta. Letizia (o Mestizia, come la chiama Dagospia) Moratti dopo anni e anni di onorata militanza nel settore Berlusconiano, durante i quali è stata brava presidente della Rai, pareggiandone miracolosamente i conti, due volte ministro con bravura, infine vicepresidente della Regione Lombardia, si è ora accucciata nella calda opposizione ad Attilio Fontana, di cui è stata braccio destro. Un curriculum da capogiro con un finale comico, visto che rischia di accoppiarsi addirittura con Majorino (in questo caso nomen non est omen).

Per la signora dell'alta borghesia milanese non ho alcuna antipatia, anzi le sono ancora riconoscente per avermi gratificato illo tempore dell'Ambrogino d'oro che qualcuno in casa mia, presumo una cameriera, mi ha rubato lasciandomi solo un buon ricordo. Aggiungo, per puro divertimento, che avevo una elegante laurea in scienze politiche, ma durante un trasloco, parente stretto del funerale, mi è sparita anche quella. Alla mia età contano più gli acciacchi delle pergamene. Sono amico da tempo di Mariastella Gelmini, che è stata una colonna lombarda di Forza Italia, dalla quale mi sembrava inscindibile, e adesso ha fatto le valigie di lusso, cioè firmate, per trasferirsi in un gruppo interessante perché destinato a perdere. Un'altra sedotta dalla sconfitta è Mara Carfagna, donna bellissima da cui il Cavaliere fu attratto, te credo. Anche lei si ignora rispettosamente perché abbia tradito il primo amore politico sprofondando nel più tetro anonimato. Nel momento in cui il centrodestra trionfa, per merito soprattutto di Giorgia Meloni, le sentinelle di Berlusconi hanno abbandonato il padrone del vapore.

C'è una terza fanciulla fuggiasca da Villa San Martino, si tratta di Mariarosaria Rossi, famosa perché dotata di due seni al fulmicotone. Poi si dice che la politica italiana non cambia mai: non è vero, visto che i politici cambiano casacca per capriccio, non credo per convenienza dato che chi fugge non ottiene mai successo. Lo dimostra la storia che è molto simile alla barzelletta. Fra tutte le signore voltagabbana che ho citato quella che mi ha sorpreso maggiormente, essendo bresciana, cioè di testa dura, è la Gelmini; si è rammollita al punto da salutare Berlusconi come se fosse un pirla qualunque, mentre è l'uomo che l'ha lanciata e addirittura promossa ministro elevandola a una certa popolarità. Io fossi in lei mi vergognerei come un evasore fiscale. Oddio, da anni, ho capito che il sentimento più diffuso tra gli umani è l'ingratitudine. Sono ingrati i figli, che li copri di ogni bene anche materiale e non ti dicono neanche grazie, figuriamoci i parlamentari e generi affini. Quindi per i casi assurdi che ho citato non mi straccerò le vesti e invito Silvio a fare altrettanto. Le donne sono in genere più brave degli uomini in tutte le attività, persino professionali, perché si impegnano molto, se poi si tratta di farti le corna (si fa per dire) sono imbattibili. Non te le annunciano mai, te le piazzano in testa quando meno te l'aspetti.