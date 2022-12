Giorgia Meloni con la mimetica in Iraq? Clamoroso: chi incontra

24 dicembre 2022 a

Tutto l'orgoglio di Giorgia Meloni. Ieri, venerdì 23 dicembre, all'antivigilia di Natale, il premier è volato in Iraq, dove ha incontrato il premier locale e le nostre forze armate impegnate nel Paese. La leader FdI, rigorosamente in tuta mimetica, ha avuto un colloquio col capo dello Stato, Abdul Latif Rashid, e successivamente col presidente del Parlamento iracheno, Muhammad al Halbousi, e ha incontrato l'Ambasciatore Maurizio Greganti.

Dunque, come detto, la visita alla Base militare Union 3, sede dei Comandi della Missione Nato e della coalizione anti-Daesh, dove ha incontrato Giovanni Maria Iannucci. Giorgia Meloni ha poi lodato le autorità dell'Iraq per la scelta di istituire festa nazionale il 25 dicembre, il giorno di Natale. "Lo considero un importante segnale di grande rispetto della libertà religiosa e di rispetto per i cristiani presenti nel paese. Ringrazio sentitamente il primo ministro della Repubblica dell'Iraq, Mohammed Shia al-Sudani per questa scelta", ha affermato il premier.

Orgoglio-Meloni, ecco come si presenta a Baghdad dai nostri militari | Guarda

Poi le parole rivolte ai nostri militari, cariche d'orgoglio. Le foto, i sorrisi. E tra tutti gli scatti, eccone uno decisamente più curioso degli altri, rilanciato su Twitter da Nonleggerlo. Ecco Giorgia Meloni con la mimetica e il cognome appuntato sul petto. Ma soprattutto ecco un militare al suo fianco, e anche il suo cognome è Meloni. Il risultato? La foto che potete vedere qui in calce.