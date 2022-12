Silvio Berlusconi umilia il Pd su TikTok: l'ultima zampata del Cav

27 dicembre 2022 a

a

a

Silvio Berlusconi sotterra il Partito democratico. Anche sui social. A dimostrarlo l'analisi dell'attività sulle quattro principali piattaforme (Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok) elaborata dall'Osservatorio della fondazione Italia Digitale. Dal punto di vista dell'engagement, la capacità di interagire con il pubblico, il leader di Forza Italia supera i dem. Almeno su TikTok, dove il Pd - come spiegato da Sandro Giorgetti, responsabile della ricerca - è l'unico partito ad avere un profilo ufficiale.

Silvio Berlusconi, il grande saggio dai colpi di genio: cosa aspettarci da lui

"Per quanto riguarda i dem - spiega sulle colonne di Repubblica -, sono numeri che confermano la loro scarsa strategia digitale. Peraltro il Pd. È l'unico partito ad avere un profilo Tik Tok, ma con un numero di follower insignificante, circa 7 mila: un centesimo di quelli che ha conquistato Silvio Berlusconi, che sui social si giova della sua personale popolarità ma non a vantaggio di Fi".

"Nonostante la guerra". Cav, clamorosi auguri di Natale (e "pizzino" a Meloni)

In ogni caso sui social il leader davvero imbattibile è Matteo Salvini. Seguono Giuseppe Conte e Giorgia Meloni. Eppure, è la precisazione, il leader del Movimento 5 Stelle ha un numero di post molto inferiore al leader della Lega (parliamo di 317 contro 1.189). Nel Pd il confronto congressuale tra Bonaccini e Schlein è a favore del primo per numero di follower, come d'altronde ci si aspetta vista la differente notorietà tra i due contendenti. Solo negli ultimi tre mesi il governatore dell'Emilia-Romagna ha pubblicato 767 post contro i 94 di Schlein. Ma l'engagement per ogni singolo post della deputata è superiore: 360 interazioni, mentre Bonaccini può contarne 198. Nonostante l'impegno di entrambi, i dem rimangono comunque dietro a Berlusconi.