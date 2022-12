Manovra, schiaffone ai gufi: ora è legge, cosa cambia da subito

29 dicembre 2022 a

Il Senato ha approvato il testo complessivo della legge dei Bilancio con 107 sì. I voti contrari sono stati 69. Gli astenuti uno. La Manovra è legge. Il governo dunque porta in porto la manovra facendo rosicare i gufi della sinistra che già prevedevano ritardi e l'esercizio provvisorio. Il governo in poco più di un messe ha messo a terra una legge di Bilancio in grado di dare risposte concrete al Paese su punti fondamentali come il caro-bollette, le pensioni ma anche le buste paga che a gennaio avranno un aumento che riguarderà più di 4 milioni di italiani. "Siamo al fianco del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e di tutto il governo e abbiamo il desiderio e tutto l’impegno necessario per mettere in atto l’intero programma di governo a cominciare da questa legge di Stabilità su cui votiamo convintamente la fiducia", ha affermato Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, durante le dichiarazioni di voto.

"Come promesso, con questa manovra abbiamo stanziato la maggior parte delle risorse per contrastare il caro energia, rispettando così l’impegno elettorale. In un periodo difficile, con coraggio, abbiamo pensato esclusivamente al bene degli italiani tracciando anche la rotta per i prossimi cinque anni. Come Lega, abbiamo fatto quello che era giusto fare per il Paese, ponendo attenzione al nostro tessuto sociale. Una manovra sostenibile e con un impatto sul deficit moderato. Ne usciamo a testa alta, passando dalle parole ai fatti", ha affermato il capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo. Soddisfazione anche in Forza Italia, la capogruppo Licia Ronzulli usa parole chiare: "Forza Italia ha dato il suo importante, decisivo contributo per garantire un’impronta riformista. Abbiamo ottenuto l’esonero contributivo totale per i nuovi assunti under 36. Su proposta di Forza Italia, siamo inoltre riusciti ad elevare da 6000 a 8000 euro il tetto entro il quale il datore di lavoro non dovrà pagare i contributi. Sappiamo infatti che il principale patrimonio di un imprenditore sono i suoi dipendenti e i collaboratori e che basta fornire condizioni migliori per incentivarlo a investire nel capitale umano e quindi a creare lavoro". Con la manovra si dà il via all'aumento sulle pensioni minime, alla rivalutazione degli assegni previdenziali e come detto ad un aumento sulle buste paga per più di 4 milioni di italiani.