Elly Schlein, la sparata su Giorgia Meloni: "Come Robin Hood"

"Aiuteremo il ceto medio, non i ricchi", con queste parole Giorgia Meloni ha presentato la Manovra. La stessa che vede, tra le altre cose, norme sul taglio del cuneo fiscale, quelle sulle pensioni, il taglio dell’Iva su alcuni prodotti sensibili (come assorbenti e latte in polvere), il bonus mobili e quello per i mutui under 36. Peccato però che nemmeno questo basti alla sinistra.

Anzi, Elly Schlein, in corsa per la presidenza del Partito democratico, ecco che passa agli attacchi: "Avevamo chiesto una proroga per rendere gli abbonamenti per bus, tram e metro meno costosi per le famiglie a medio e basso reddito, ma il governo non ci ha ascoltati. Anzi, da gennaio aumenteranno i prezzi del trasporto pubblico, dei pedaggi autostradali, delle bollette e dei mutui". La Schlein parla di "aumenti indiscriminati che peseranno di più su chi è in difficoltà. Pensionate e pensionati, giovani, lavoratori e lavoratrici che il governo non ha tutelato in questa manovra". Da qui il ridicolo paragone: "Giorgia Meloni ha fatto proprio come Robin Hood, ma al contrario".

Ma la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna è in buona compagnia. A puntare il dito contro la legge di Bilancio ci pensa Mariastella Gelmini: "I primi effetti concreti delle misure economiche del governo Meloni iniziano a farsi sentire. Secondo il Codacons a causa dei rincari ogni famiglia pagherà 2.435 euro in più. Meloni, Salvini e alleati hanno parlato per settimane di Pos, come se il primo pensiero al mattino degli italiani fosse pagare il caffè al bar con bancomat o contanti, ma ora viene il bello. Prezzi alle stelle per tabacchi, bollette, alimentari, e la stangata più grave sarà quella sui trasporti: dagli aumenti di gasolio e benzina per il mancato rinnovo del taglio delle accise, a quelli dei pedaggi autostradali e dei biglietti di bus in alcune città, come Milano, Roma e Napoli. L’anno inizia male". La sinistra dimentica due piccoli dettagli: i pochi margini su cui ha lavorato il governo e anche i tempi strettissimi.