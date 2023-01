In Onda, Casini gela Concita De Gregorio: "Non è accettabile"

22 gennaio 2023 a

Attimi di palpabile tensione a In Onda, il programma condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo su La7, la puntata è quella di sabato 21 gennaio. In studio ecco Pier Ferdinando Casini, di cui si celebrano i 40 anni da onorevole.

Inizialmente, la De Gregorio strappa un sorriso a Casini. "Mi ricordo che si diceva che uno era bello e l'altro intelligente. Lei era quello bello...", afferma riferendosi a quanto si diceva su Casini e Arnaldo Forlani. "Dicano quello che vogliono, io dopo 40 anni sono ancora qui", ricorda con un sorriso compiaciuto Casini.

Dunque, la De Gregorio aggiunge: "Invece, Cuffaro, è molto interessante. C'è stata una stagione in Sicilia in cui quello che diventò l'Udc è stato un partito molto vicino ad ambienti mafiosi". Frase che per ovvie ragioni non piace granché a Pierferdy.

"Questo discorso non è accettabile - replica secco Casini -. È accettabile dire che Cuffaro è stato condannato e ha pagato. Naturalmente quella che è la sentenza della magistratura va accettata. Anche i grandi democristiani che sono stati coinvolti in queste vicende hanno sempre avuto come cifra il rispetto per la magistratura: mai sono fuggiti dai processi", conclude nella sua puntuta replica.

