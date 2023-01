Boschi travolge Elly Schlein: "Non hai niente da dire?"

23 gennaio 2023 a

È una Maria Elena Boschi senza peli sulla lingua quella che commenta la deriva del Partito democratico. Conclusa l'assemblea dem, i quattro candidati alla leadership si sono presentati baldanzosi negli studi di Lucia Annunziata. A Mezz'ora in più, Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Paola De Micheli e Gianni Cuperlo si sono mostrati uniti in un aspetto in particolare: rinnegare Matteo Renzi. E anche il loro stesso passato.



"Nel Pd - tuona la deputata di Italia Viva - tutti d’accordo nel ripudiare JobsAct, buona scuola, Industria 4.0 e garantismo per abbracciare reddito di cittadinanza e sussidi. Per il Pd di oggi è meglio Grillo di Renzi. Scelta legittima. Ma chi fra i dem ha scritto e votato quelle leggi oggi non ha niente da dire?". Mentre il governatore emiliano-romagnolo sosteneva che occorre "rendere più conveniente il lavoro stabile" e ricordava alcune "scelte giuste fatte dal Pd del passato, come le liberalizzazioni di Bersani e industria 4.0 del governo Renzi".