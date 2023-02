La Sapienza occupata: "Se Cospito muore...", minaccia sull'Italia

02 febbraio 2023 a

"Lettere occupata. Al fianco di Alfredo contro 41bis, ergastolo e ostatività". Recita così lo striscione comparso sulla facciata della Facoltà di lettere e filosofia dell’università La Sapienza di Roma. La protesta rossa per togliere il 41-bis all'anarchico terrorista Cospito sbarca all'università. "Siamo qui per organizzare la piazza di sabato, perché sia un corteo partecipato al massimo delle nostre possibilità, tutti possono prendervi parte anche come singoli", ha detto una rappresentante di Cambiare Rotta nel corso dell'assemblea, come riporta Repubblica.

"Nelle ultime settimane c'è stata una criminalizzazione delle proteste e non ci pare il momento di sviare il discorso dai temi del 41 bis", ha continuato la studentessa spiegando che "queste sono settimane cruciali per la vita di Cospito ma si gioca anche una partita rispetto alla possibilità di abolire un certo tipo di misure". "Il clima di questi giorni è preoccupante perché si sono unite sotto un unico cappello chiamato terrorismo diverse iniziative di solidarietà - ha aggiunto -. Si sta cercando di sviare il coraggio di Alfredo Cospito con un dibattito anacronistico". "L'udienza è stata anticipata al 24 febbraio ma lui potrebbe non arrivare vivo a quella data - ha aggiunto - Se Alfredo morirà la lotta continuerà e sarà ancora più determinata". Una frase che suona come una minaccia, l'ennesima allo Stato di diritto.