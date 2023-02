Supermedia, sondaggio-choc: tira aria di Schlein...

24 febbraio 2023 a

La Supermedia dei sondaggi realizzata da YouTrend per Agi presenta qualche sorpresa interessante. Rispetto a due settimane fa, i partiti che appartengono alla maggioranza hanno tutti guadagnato terreno, ma la crescita più importante l’ha fatta registrare il Pd. Forse il testa a testa tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein ha risvegliato un po’ di elettori vicini al centrosinistra, dato che i dem sono risaliti al 16,9% (+0,7).

Che sia l’aria di rinnovamento, rappresentata soprattutto dalla Schlein? Bonaccini sembra essere in vantaggio per la successione a Enrico Letta alla guida del partito, però diversi sondaggi non escludono una rimonta da parte della Schlein, che sembra crederci eccome alla possibilità di diventare la nuova segretaria. In attesa delle primarie, che si svolgeranno domenica 26 febbraio, il Pd è tornato nella scia del Movimento 5 Stelle, che è sceso al 17,3% (-0,4). Ma dicevamo delle forze di centrodestra: Fratelli d’Italia è sempre il primo partito italiano con il 29,9% (+0,4), mentre la Lega si sta riavvicinando alla doppia cifra (8,9%, +0,4).

Perde terreno, invece, il Terzo Polo: è dato al 7,4% (-0,3). Interessante il dato di Forza Italia, che potrebbe tornare avanti al duo Calenda-Renzi: il partito di Berlusconi è rilevato al 7,1% (+0,1). Poi ci sono tutti gli altri: l’alleanza Verdi-Sinistra Italiana è al 3,4% (-0,2), +Europa al 2,4% (-0,4), Italexit all’1,9% (-0,4), Unione Popolare all’1,6% (-0,1) e Noi Moderati all’1% (stabile).