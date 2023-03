Elly Schlein, il sondaggio Youtrend: voragine tra Pd e M5s

07 marzo 2023 a

L'ha abbracciata sorridente e soddisfatto, Giuseppe Conte. Ma a poche ore dal rendez-vous antifascista in piazza a Firenze, viene il dubbio che non abbia ancora capito che Elly Schlein sia un "bel problema" più per lui e il suo Movimento 5 Stelle che per il governo Meloni, come pomposamente annunciato dalla neo-segretaria del Pd nella notte delle primarie vinte contro Bonaccini. Consiglio all'ex premier: dare una occhiata all'ultimo sondaggio Quorum / Youtrend per Sky Tg24 che tra i molti dati sottolinea come l'onda della Schlein stia già scavando un fossato tra dem e 5 Stelle, destinato forse a diventare una voragine nei prossimi giorni.

Punto uno: il governo si conferma in ottima salute, con il 44% che dà un giudizio positivo dell'esecutivo a 4 mesi dall'insediamento. Con una piccola, grande sorpresa: tra gli elettori del Terzo Polo, il 50% di chi vota Azione-Italia Viva promuove Giorgia Meloni e i suoi ministri. Qualcosa, insomma, sembra muoversi anche nel bacino elettorale, non solo in Parlamento. Forse c'è anche questo dato dietro il successo personale della premier: la leader di Fratelli d'Italia si conferma la politica con il gradimento più alto (44%) dietro a Sergio Mattarella. Dietro alla Meloni, proprio Conte (al 41%) e la new entry Schlein (31%).

L'avvocato e leader del Movimento farà meglio a guardarsi le spalle, però, almeno a giudicare dai numeri dei singoli partiti. FdI è ancora saldamente in testa, con il 28.7 per cento. Alle spalle dei meloniani, allunga il nuovo Pd targato Schlein al 17,9%, ben oltre i 2 punti di vantaggio sui 5 Stelle al 15,6%. E pensare che fino a poche settimane fa, secondo quasi tutti i sondaggi, la forbice era ribaltata con il Movimento secondo partito. Nel centrodestra, sotto al 10% sia la Lega (data all'8,7%) sia Forza Italia (al 5,7%), mentre Calenda e Renzi sono al 7,2 per cento.