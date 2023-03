Cutro, Serracchiani contro Salvini: "Una data certa per l'informativa"

13 marzo 2023 a

"Informativa urgente di Matteo Salvini su Cutro". Debora Serracchiani, a due settimane dal tragico naufragio in cui hanno perso la vita oltre 70 migranti, si accorge di averla fatta grossa e prova a porre rimedio. Il risultato? Il Pd dimostra plasticamente come tutta questa drammatica vicenda sia ridotta, tristemente, a uno strumentale attacco politico al governo. Ricapitoliamo: subito dopo la sciagura, Pd e 5 Stelle partono all'attacco di Matteo Piantedosi chiedendo una informativa al ministro degli Interni, che settimana scorsa si è presentato alla Camera e al Senato per riferire di quanto accaduto al largo delle coste calabresi. L'opposizione ha poi tuonato contro il ministro dei Trasporti perché assente in aula. Dalla maggioranza, hanno fatto timidamente notare a dem e 5 Stelle che se fossero stati veramente interessati ad ascoltare il leader leghista, dal cui Ministero dipende la Guardia costiera, avrebbero potuto semplicemente convocare anche lui in Parlamento.



Detto fatto, con ritardo di diversi giorni. Pd e M5s, attraverso i rispettivi capigruppo alla Camera, reiterano la richiesta di un'informativa urgente del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sui fatti di Cutro. "Ribadiamo la nostra richiesta, rivolta al ministro Salvini, di venire in Aula a riferire sulla tragica vicenda di Cutro e di dare una data certa, soprattutto alla luce delle notizie che stanno emergendo", chiede la capogruppo del Pd a Montecitorio Serracchiani, ribadendo la necessità di "una informativa urgente sulla catena di comando", Subito dopo lei, prende la parola il capogruppo trillino Francesco Silvestri: "Il M5s si unisce alla richiesta: più passano i giorni, più diventa importante la presenza del ministro Salvini in aula per chiarire le zona d'ombra ancora presenti. Finché l'informazione non sarà completa, sarà difficile esprimersi e capire cosa è successo. Mi unisco quindi alla richiesta di vedere il ministro Salvini finalmente in aula".

Nelle ultime ore, la Serracchiani era anche intervenuta sull'Assemblea del Pd che ha inaugurato ufficialmente la segreteria di Elly Schlein. "Diciamo che negli ultimi giorni mi ha sorpreso molto la vicenda di Cutro per Giorgia Meloni, un disastro comunicativo e politico - è la linea seguita dall'ex governatrice del Friuli Venezia Giulia -. Credo abbia fatto un brutto passo indietro. Elly Schlein invece andando con sobrietà a Cutro, dando attenzione a vittime e familiari, abbia dimostrato che c’è una grande differenza".