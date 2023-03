Adolfo Urso, la rivelazione: "Dossier su Russia e Sbarchi già nel 2021"

14 marzo 2023 a

L'allarme lanciato dai servizi segreti su una regia russa dietro l'assalto migratorio all'Italia è stato subito liquidato dalla sinistra come un alibi dietro cui il governo vorrebbe nascondersi. Anche Casarini, dell'Ong Mediterranea Saving Humans, ha puntato il dito contro i nostri servizi di intelligence che hanno svelato il gioco sporco della Russia contro l'Italia. E a sottolineare quanto sia alta la tensione tra Mosca e Roma basta leggere gli insulti che arrivano dalla Wagner contro il nostro ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Ma a mettere a fuoco la regia russa dietro gli sbarchi sulle nostre coste c'è anche una relazione del Copasir del 2021, come ha rivelato il ministro Adolfo Urso: "Il comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che ho presieduto negli ultimi anni, aveva già evidenziato al Parlamento come ci fosse una politica di potenza da parte della Russia, anche attraverso i mercenari della Wagner, che hanno via via preso in mano una parte dei paesi del Sahel design accerchiando sostanzialmente l’Europa e sono presenti in gran misura anche in Libia si è anche per certi versi della Cina attraverso la sua potenza economica", ha affermato a margine della conferenza "Il Soft Power dell’Italia", organizzato da Fondatore Soft Power Club. Poi aggiunge: "Per quanto riguarda, nello specifico il ruolo della Wagner, nel in genere abbiamo parlato al parlamento nella relazione annuale 2021 presentata nelle prime settimane del 2022 che evidenziava in modo chiaro come vi era una strategia specifica di potenza della Russia tesa a controllare i paesi in cui vi era il flusso di immigrazione che poi si realizzava nel nostro Mediterraneo".