Calenda umilia Speranza: "Sai cos'è per me Elly Schlein?"

Botta e risposta da Giovanni Floris a DiMartedì su La7, nella puntata del 21 marzo, tra Roberto Speranza a Carlo Calenda: "Io ho rispetto per un partito che fa le primarie, voi avete Elly Schlein, io non so quali sono le posizioni di Elly Schlein. Oggi abbiamo chiuso per il partito unico. Renzi non è negli organi. Abbiamo chiesto tutti a Renzi di fare un passo indietro. Ha fatto un passo indietro? E famoje fà sto passo indietro", sbotta il leader di Azione. "Renzi fa un passo indietro e ne fa quattro avanti", lo avverte il conduttore. "E vabbé ma lei non sa come sono fatto io. Sono piuttosto diretto, i patti sono chiari e l’amicizia è lunga", ribatte Calenda.

Quindi Speranza osserva: "Con Renzi non ha mai visto persone andare d'accordo per un tempo lungo. Sono piuttosto solidale, conosco bene Renzi. Non è facile, mi tengo mille volte Elly Schlein e ti lascio serenamente Renzi".

Qui il botta e risposta tra Calenda e Speranza a DiMartedì

"Per me Elly Schlein è un gigantesco punto interrogativo", aggiunge il leader di Azione. "Vuole levare il gas dappertutto subito? È favorevole alla Gpa, la Gravidanza per altri? È favorevole ai termovalorizzatori? Come la pensa?". E Speranza prova a rispondere: "Sulla Gpa, credo che Elly Schlein sia contraria". E Calenda lo affonda: "Ma come 'credo'?".