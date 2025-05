Di Battista e Friedman, roulette russa da Floris

Inizia il pasionario del grillismo vecchio stampo: « Meloni da un lato deve continuare a dire: “sostegno incrollabile nei confronti dell’Ucraina”, dall’altro lato cerca di smarcarsi quantomeno dal punto di vista delle immagini, tant'è che non ha partecipato all'incontro dei politici falliti, questi cosiddetti volenterosi che non contano niente. In realtà neanche la Meloni conta nulla, non possono fare niente. Quelli che contano sono Putin, Xi Jinping e Trump . Quando io sento: se Putin non verrà a Istanbul significa che non vuole la pace, quindi sanzioni durissime... Dobbiamo ricordare che gli hanno applicato 16 pacchetti di sanzioni, adesso i leader europei minacciano il 17esimo pacchetto in caso di non tregua di 30 giorni, ma lui francamente se ne infischia di tutto questo».

«La Russia - prosegue Dibba - oggi è più forte di prima perché ha un supporto internazionale, perché controlla di fatto i territori più ricchi dell’Ucraina, gli ha tolto anche gran parte dell’accesso al mare, controlla la più grande centrale nucleare dell’Ucraina. Oggi Putin ha il coltello dalla parte del manico, ci avrebbe dovuto pensare l’Europa tre anni fa nominando un inviato speciale per l’Ucraina, per me la migliore sarebbe stata la Merkel. Oggi l’Ue non lo ha ancora fatto, lo ha fatto Trump, questa è la situazione».