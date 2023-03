Silvio Berlusconi dimesso? Ecco la prima foto: occhio al dettaglio...

31 marzo 2023 a

Un sospiro di sollievo per Silvio Berlusconi, dimesso dal San Raffaele di Milano dopo il ricovero di lunedì scorso. E subito dopo il sospiro di sollievo, ecco che il Cav, stakanovista per vocazione, torna al lavoro. E ci tiene a farlo saperlo, condividendo il momento sui social.

Infatti il leader di Forza Italia, sui suoi profili ufficiali, ha pubblicato la foto che potete vedere qui in calce, aggiungendo di suo pugno un breve commento: "Ringrazio tutti coloro che in questi giorni hanno voluto dedicarmi un pensiero di vicinanza e affetto". E ancora: "Sono già tornato al lavoro sui temi principali di questi giorni, pronto e determinato a impegnarmi, come ho sempre fatto, per il Paese che amo", rassicura e rinnova l'impegno Berlusconi.

Nella foto ecco un Cav sorridente, vestito con il consueto outfit in total-black. Una foto casalinga, alle spalle candelabri e dipinti, smartphone in mano, sul tavolo una tovaglia rossa e dei quotidiani. E lo scatto ha subito scatenato i "cacciatori di dettagli", dei quali è in effetti pieno. Sui social, infatti, c'è chi si chiede cosa sia il piccolo oggetto sul piatto dietro all'oliera. Dunque la statuina con Marta Fascina, la compagna che appare in una delle due foto sul mobile e anche sotto al candelabro. Poi la spillatrice, le cornici e sulla mensola alle sue spalle le due iniziali, S e B, semplicemente Silvio Berlusconi.