Berlusconi in terapia intensiva, si scatena l'orrore: "Con Riina fuori dai cog***"

Ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano: e l'odio social colpisce Silvio Berlusconi a tempo di record, come prevedibile. Stavolta non si tratta purtroppo di controlli di routine: l'ex premier, leader di Forza Italia, è stato trasportato in ospedale nel reparto guidato dal suo medico di famiglia, Alberto Zangrillo, nelle prime ore di mercoledì 5 aprile a causa di problemi personali. Le sue condizioni "non sono drammatiche", fanno sapere fonti vicine al Cav, ma la situazione generale attuale e quella pregressa (gli anni, 86, e i problemi cardiaci degli ultimi anni) hanno consigliato ovviamente la massima cautela.



Mentre i vari siti lanciano su Twitter la notizia, il mondo politico si riunisce augurando a Berlusconi una pronta guarigione mentre i lettori/elettori, o perlomeno i peggiori di loro, si scatenano nelle peggiori e più tristi provocazioni. Basta aprire il social di proprietà di Elon Musk e nel feed compaiono commenti come questi: "E' la volta buona che ci togliamo Berlusconi dai cog***i" (la censura è nostra). "E non ci lasceremo maiiii…" con foto di Totò Riina. "Finalmente l’ora di Silvio Berlusconi". C'è anche ci fa ironia di dubbio gusto: "La sua vita è appesa a un pelo". Qualcuno condivide la foto di un messaggio privato che sbava odio: "Quando è morta la Thatcher erano tutti a festeggiare, se muore io sono felice". "Chissà se a Mediaset c'è già un piano segreto di palinsesto, simile a quello della BBC con la scomparsa di Elisabetta II, il giorno in cui verrà a mancare Silvio Berlusconi - si domanda un utente, contestatissimo dai suoi follower -. Speciali, docu, etc etc. Tema puramente tecnico e televisivo, sul quale temo già di sapere la risposta". Irriferibili o quasi le frasi scritte dai lettori del Fattoquotidiano.it. E l'auspico di Daniele Capezzone, "In questo momento mi auguro che tutti facciano davvero il tifo per lui. E speriamo che il suo cuore antico non faccia troppi capricci. In bocca al lupo", sembra già caduto tristemente nel vuoto.

è la volta buona che ci togliamo berlusconi dai coglioni — irenellaaa | sogno erotico (@actuallyiree) April 5, 2023

finalmente l’ora di silvio berlusconi pic.twitter.com/F0Dyjgy0hY — gio (@giorgionza) April 5, 2023

Se gioisci per la morte di una persona non sei un uomo, sei una bestia. Anzi, forse è un insulto anche alle bestie.

Forza Silvio!#Berlusconi pic.twitter.com/hNh4n7TksL — Emanuele (@il_latinista) April 5, 2023

Silvio #Berlusconi ricoverato in terapia intensivahttps://t.co/1rig7VOnXD — Il Fatto Quotidiano (@fattoquotidiano) April 5, 2023

Chissà se a Mediaset c'è già un piano segreto di palinsesto, simile a quello della BBC con la scomparsa di Elisabetta II, il giorno in cui verrà a mancare Silvio Berlusconi. Speciali, docu, etc etc. Tema puramente tecnico e televisivo, sul quale temo già di sapere la risposta — Ruben Trasatti (@darkap89) April 5, 2023