Meloni, il ricordo di Olivetti: "Un grande visionario italiano, pensiamo in grande"

Giorgia Meloni cita Adriano Olivetti sul lavoro lasciando di sasso la sinistra. "'Io penso la fabbrica per l’uomo, non l’uomo per la fabbrica'. Nel giorno della nascita di Adriano Olivetti, non vogliamo dimenticare un grande imprenditore e visionario italiano. Anche nel suo ricordo, costruiremo un'Italia che torni a pensare in grande", ha scritto in un post pubblicato sulle sue pagine social il presidente del Consiglio, riportando appunto una celebre frase di Olivetti, ricordando il giorno della sua nascita, l'11 aprile 1901.

Imprenditore, ingegnere e politico italiano, figlio di Camillo Olivetti - fondatore della Ing. C. Olivetti & C., la prima fabbrica italiana di macchine per scrivere - è stato una figura importante nella storia italiana del secondo dopoguerra, con i suoi progetti innovativi progetti industriali basati sul principio secondo cui il profitto aziendale deve essere reinvestito a beneficio della comunità.

Non solo. Perché Olivetti - che per concezione formativa era vicino al movimento politico "Giustizia e Libertà" - si oppose al regime fascista con momenti di militanza attiva. L'antifascismo di Adriano si era già espresso immediatamente dopo il ritrovamento del cadavere di Giacomo Matteotti nella manifestazione che promosse, insieme al padre, al teatro Giacosa di Ivrea nel 1924. Partecipò inoltre con Carlo Rosselli, Ferruccio Parri, Sandro Pertini e altri alla liberazione di Filippo Turati.